SOS Tosse e raffreddore | combattili con una tisana | gli ingredienti sono già nella dispensa

(Di sabato 24 dicembre 2022) In questo periodoi malanni di stagione più diffusi: torna in forma con unaeconomica e 100% green. Al di là dei virus influenzali e dei colpi di coda del Covid-19,rappresentano una casistica molto comune durante i lunghi mesi invernali.(fonte pexels)Sbalzi di temperature, umidità e persino ambienti casalinghi poco salubri poscontribuire all’insorgenza di fastidiosi sintomi influenzali. Anziché ricorrere ai soliti medicinali in blister e bustine, possiamo frenarecon un rimedio antico e totalmente naturale. Gligià...

Cronache Maceratesi

Niente febbre, raffreddore o. Un nuovo positivo su due, oggi, in Lombardia, è asintomatico. Ovvero sembra sano come un ...SECONDO CONTAGIO Il virus muta e così aumenta il rischio di ...Niente febbre, raffreddore o. Un nuovo positivo su due, oggi, in Lombardia, è asintomatico. Ovvero sembra sano come un ...SECONDO CONTAGIO Il virus muta e così aumenta il rischio di ... Sei escursionisti si perdono sul sentiero delle Lame rosse Anche quest’anno, SOS Villaggi dei Bambini entra in pieno mood natalizio con dolci regali solidali e con un importante appuntamento nella Capitale. Le iniziative contribuiranno a sostenere ...