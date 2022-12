Da Torino attaccano | “Plusvalenze tutti con la Juve | è il Napoli?”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Procura Figc ha chiesto di riaprire il casoper lama non per il, in base all’articolo 63. Chiaramente ci sono fondamenti giuridici per riaprire il caso dellae non quello del. A spiegarlo è l’avvocato Mattia Grassani. Ma Tuttosport scrive: “e Chievo restano fuori, perché non coinvolte in affari con lantus. Il, per esempio, era stato messo sotto inchiesta per l’operazione Osimhen con il Lille e, quindi, non indagato nell’operazione dei pm torinesi (in teoria ci sarebbe su quell’operazione un faldone aperto dalla Procura di, ma chissà dov’è finito)“. Poi prosegue: “Si crea quindi il paradosso che si riapra solo parzialmente un procedimento che aveva visto coinvolte undici ...