A confezionare regali per i propri cari sono soprattutto i millennials

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Con l’avvicinarsi del Natale, impazza la corsa ai! Lo sanno bene gli italiani che si apprestano a mettere sotto l’albero una sorpresa speciale per i. La tendenza a dire “ti voglio bene” attraverso un gesto inaspettato contornato da un fiocco scintillante si conferma anche nel corso dell’anno: negli ultimi dodici mesi, ad esempio, 9 italiani su 10 hanno impacchettato un pensiero per celebrare compleanni e occasioni speciali. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Smartbox all’istituto di ricerca Sky Consulting, che ha indagato le preferenze e le abitudini degli italiani in fatto di. GLI ITALIANI AMANO REGALARE ESPERIENZE Ma come scegliere il regalo perfetto? In un mercato costellato da articoli materiali e “utili”, moltissimi italiani optano peresperienziali, ...