I mafiosi continuano a operare in carcere | il comparto penitenziario merita più attenzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La recente cronaca giudiziaria ci consegna un quadro poco rassicurante del nostro sistema. In particolare, due inchieste sulla malavita calabrese raccontano di detenuti chee che accrescono il loro peso criminale all’interno del. Notizie che giungono poco dopo le proteste dei sindacati per i tagli all’amministrazione penitenziaria previsti nella legge di bilancio. Per un boss trapiantato a Milano (cosca Maiolo) gli anni passati in galera sono come un “biglietto da visita”, misura del suo potere sul territorio. “Noi di anni ne abbiamo presi 24 – dice in una conversazione intercettata dalla Squadra Mobile – ma non ci siamo mai spezzati né ci siamo piegati”. Insomma, espiata la pena, il mafioso è più influente di prima, con una consolidata forza intimidatrice. “Noi abbiamo fatto ...