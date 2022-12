CdS – si cerca un bis alla Osimhen

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) 2022-12-21 15:02:04 Il Corriere dello Sport: NAPOLI – Il Lilla,, anzi la Francia: se dentro un’amichevole c’è un viaggio a ritroso, ce ne può essere pure un altro nel futuro. Immaginifico o anche no, perché ciò ch’è scritto nelle stelle (del mercato) non si può decodificare. Il lavoro, a volte, bisogna portarselo avanti: a gennaio, dovendo intervenire, il Napoli prenderà Bereszynski (30), esterno basso di destra che rimarrà in prestito per sei mesi – poi si vedrà – e sarà utile per fronteggiare il tour de force, lasciando a Zanoli la possibilità di crescereSampdoria. E poi, visto che Contini ha necessità di rientrare, spalancherà le porte al suo estremo difensore, sistemandolo alle spalle di Meret e di Sirigu. In teoria, non dovrebbe accadere altro, ma questo lo deciderà Demme, che ha estimatori sparsi ovunque, la Salernitana su ...