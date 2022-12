Ariete | “Mio fratello è in transizione | percorso iniziato a 9 anni”

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sarà tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2023, dove sarà in gara con il brano Un mare di guai, opportunità che le permetterà di farsi conoscere meglio dal pubblico, nonostante sia in genere riservata e non ami parlare di sé. In occasione di una sua intervista a Repubblica, la cantante ha fatto un’eccezione e ha parlato dell’infanzia difficile che ha avuto, complici anche i problemi affrontati da suoGianmarco, a cui è legatissima. “Siamo due sopravvissuti, io alla mia solitudine lui al suo caos – ha detto l’artista -. I miei genitori hanno dovuto dare la priorità a miopiccolo che a 8/9stava attraversando una situazione difficile ed è stata dura per tutti, lui per primo. Problemi di bipolarismo, anoressia, e la scoperta di essere trans”. A detta di, ...

Today.it

Per questo ci tenevamo, a nomee di mia madre, ringraziare il dottore il chirurgo Passeri e tutta la sua equipe del reparto di chirurgia dell'ospedale di Branca."Per l'e il Toro ho preso ispirazione anche dalla fauna delcontinente , l'Europa, che racchiude in sé tutti questi animali. Unito a un pizzico di esoterismo porta alla realizzazione dei ... La cantante Ariete: "Mio fratello è in transizione, un percorso cominciato a 9 anni" Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misu ...Puntata speciale di The Flight con Amadeus, che arriva negli studi di RTL 102.5 con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto. Le canzoni sul palco dell'Ariston (no spoiler) e i giovani, dai ...