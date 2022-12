Ucraina | due giornalisti italiani colpiti da una bomba a Kherson

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) . Il resoconto dell’accaduto raccontato sui social Duesono stati, lunedì 19 dicembre,da unamentre viaggiavano in un’auto ain. Si tratta del giornalista Claudio Locatelli e del fotografo Niccolò Celesti che si trovavano, insieme all’interprete Daniel, nel villaggio di Antonivka. A raccontare l’accaduto è Claudio Locatelli sulla sua pagina Facebook. Scrive il giornalista quasi in diretta: “Siamo stati! L’ESPLOSIONE che vedete ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio. La macchina è ben segnalata, non c’era nessun altro, l’attacco ai nostri danni visto luogo e ...

