Tajani rende omaggio ad Attanasio e Iacovacci | A loro dedicata scala Farnesina e sala Unità di crisi

Agenzia ANSA

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonioaprendo la XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina. FarnesinaLo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonioaprendo la XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina. "Rendere onore ai caduti è un modo per ... Tajani rende omaggio ad Attanasio e Iacovacci - Europa AGI/Vista - "Voglio ricordare un ambasciatore che ha dato la vita per la patria. Con il sindaco Gualtieri intitoleremo la scala del Palazzo della Farnesina all'ambasciatore Luca Attanasio, vittima di ..."Proprio perché sappiamo che non è facile" il lavoro diplomatico, "voglio ricordare un ambasciatore che ha dato la vita per la patria. (ANSA) ...