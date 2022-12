Vanity Fair Italia

...il risanamento del 30% degli ecosistemi degradati e il dimezzamento del rischio legato ai...dell'ambiente marino " "l'ambiente naturale ci fornisce risorse fondamentali come, acqua, ...Sono previste moltissime altre misure, tra cui il dimezzamento dei rischi legati ai, la ... Ciò si tradurrà in una maggiore produzione die di riconversione delle terre in terreni ... Pesticidi e cibo, il dossier di Legambiente: pere, uva, pesche, peperoni, vino e cereali integrali gli alimenti più contaminati Tra i pesticidi più presenti troviamo (in ordine decrescente ... «Anche per i consumatori è sempre più chiaro il legame esistente tra agricoltura, cibo e salute dell’Ambiente e delle Persone – ...Pesticidi negli alimenti: la frutta è la più colpita ed il Il 70% dei campioni presenta tracce di uno o più fitofarmaci nei limiti di legge ...