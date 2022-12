Giorgetti “Manovra di bilancio approvata nei tempi dovuti”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'approvazione dellaarriverà nei”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarloall'assemblea della Coldiretti, parlando della2023 dopo che la commissioneha dato il primo via libera alla Legge di. “Vogliamo creare opportunità di lavoro e non assistenza” ha aggiunto riferendosi anche al taglio che verrà apportato al Reddito di Cittadinanza. “Il nostro intervento si riferisce infatti a chi ha la possibilità di accettare delle proposte di lavoro e non certamente a chi ha delle difficoltà a farlo”. (ITALPRESS).

Manovra, Giorgetti presenta gli emendamenti | "Via norma Pos, pensioni minime a 600 euro per over 75 ma solo per il 2023" ma si è solo ripetuto rito che è tipico", ha sottolineato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea di Coldiretti. Pensioni minime Nella notte, infatti, è stato approvato ...Via libera della Commissione Bilancio, domani il testo alla Camera: a notte fonda approvata la proposta riformulata a firma Lupi (Noi Moderati). Via il bonus 18App, arrivano due nuove carte da 500 eur ...