Chiara Nasti e il matrimonio con Mattia Zaccagni | c’è la data

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I neo genitori, da poco diventati mamma e papà del piccolo Thiago, sono pronti a convolare a nozze. La proposta dic’è stata la scorsa estate, adesso l’influencer e il calciatore della Lazio hanno deciso e annunciato ladella cerimonia. Si celebrerà la prossima estate, il 20 giugno, a Villa Miani, dimora storica con vista panoramica su Roma. A rivelare il dettaglio è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il rito in chiesa si svolgerà nella Basilica di Santa Maria in Arcoeli, nella Capitale, la stessa chiesa in cui si sposarono Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia si è affiai wedding planner Erika Morgera e Riccardo Ruchetta.stanno insieme dal 2021, ...