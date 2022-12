Stop ai cellulari in classe

(Di martedì 20 dicembre 2022) , il ministero invia una circolare alle scuole – Il ministro Valditara: “Tuteliamo l’apprendimento dei ragazzi e il rispetto per i docenti” – È stata diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull’utilizzo dei telefonie di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. È confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007. “L’interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare inper imparare – dichiara il Ministro Giuseppe Valditara – Distrarsi con i ...

