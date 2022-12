Stop ai cellulari in classe | la CIRCOLARE | “Elemento di distrazione e mancanza di rispetto verso i docenti”

Borderline24.com

... tecnologia di spionaggio di produzione israeliana in grado di infiltrarsi in computer e... lo stesso destino ha riguardato , nel 2021, anche la legge "- Soros " del 2018, voluta da ...... le batterie portatili , come quelle dei, dovranno essere fatte in modo tale che i consumatori le possano facilmente rimuovere e sostituire (in altre parole:ai dispositivi 'chiusi' ... Stop ai cellulari in classe: arriva la circolare del Ministero alle scuole Milano, 20 dic. (LaPresse) - Niente cellulari nelle aule scolastiche. È stata diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata dal ministro dell’Istruzione e ...In arrivo, probabilmente per gli inizi di gennaio, la circolare sui cellulari in classe. «Vanno predisposte le misure per evitare che in ...