Giornalista Greta Beccaglia | molestatore condannato a un anno e sei mesi Risarcimenti a Fnsi | Ast e Ordine come parti civili

Sky Tg24

Andrea Serrani , il tifoso che aveva molestato laBeccaglia in diretta tv, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale. Il giudice che ha stabilito la sentenza per il ristoratore , ha disposto la sospensione della ...... accusato di avere molestato laBeccaglia , impegnata in un servizio in diretta televisivo al termine della partita Empoli - Fiorentina la sera del 27 novembre 2021. Il giudice del ... Giornalista molestata, per tifoso condanna un anno e 6 mesi Pena sospesa, l’uomo – un ristoratore – dovrà partecipare a percorsi di recupero. Per la giornalista anche un risarcimento ...Condannato Andrea Serrani, il ristoratore marchigiano che palpò la reporter. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni ...