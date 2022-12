Bianchi | «Quando arrivai a Napoli c’era mondezza ovunque | ebbi l’impulso di tornare a Brescia»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Su Robinson, settimanale di Repubblica, Antonio Gnoli intervista Ottavio. Ha quasi ottant’anni. Racconta che di recente gli hanno impiantato due protesi alle ginocchia, un’operazione complicata e dolorosa che adesso gli richiederà del tempo pera camminare bene.racconta diera ragazzo,pensava che nella vita «ci fosse solo il calcio» e della sua famiglia. «Semplice, le umili origini paterne non consentivano grandi voli o azzardi. Non ero certo che il calcio fosse, oltre al sogno, anche una professione praticabile». Parla della sua infanzia. «Sinceramente non la ricordo, o meglio ricordo che tutto quanto mi riguardava ruotava intorno al pallone. Di solito si tende a dilatare la propria adolescenza. Ma credo di non averne avuta una plausibile. Il fatto che fossi ...

la Repubblica

Vale la stessa cosa didecoloriamo i capelli. Per tanto tempo sono andati di moda i capelli quasioppure biondo platino, e per ottenerli era necessario decolorarli. In ogni modo, non ...Nel periodo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del '900,i redshift si misuravano una ... tra cui Edvige Corbelli, Gigi Guzzo, Angela Iovino, Monica Colpi, Simone, Sperello di ... Ottavio Bianchi: “Ho giocato con Sivori e allenato Maradona: i due più grandi geni di un calcio che non esist… Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il pallone come ossessione fin dall’infanzia a Brescia. La carriera da professionista nel Napoli di Achille Lauro. Gli infortuni e una nuova vita da ...