Amici 22 è l’era di Isobel e Angelina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non sappiamo se succederà lo stesso con i possibili nuovi ingressi che vedremo nel nuovo anno ma al momento possiamo dire una sola cosa:22 ha visto nascere due nuove stelle. Almeno per quello che riguarda il momento talent. Parliamo di: da quando sono entrate nel programma di Maria de Filippi non ce n’è per nessuno. Seha in Ramon un possibile rivale, discorso diverso è, che sembra essere dieci spanne sopra rispetto a tutti gli altri. Qualche giorno fa in un day time Gianmarco, dopo l’ennesima gara vinta dascherzava sul fatto che da quando la “biondina ” è arrivata, detto in tono benevolo, non c’è più trippa per gatti per nessuno. E ha ragione. Se ne sono accorti del resto anche i professori che subito, sono corsi ai ripari iniziando una ...