Messi o Maradona? Il confronto è inutile e impossibile

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) -? La finale dei Mondiali in Qatar, e la vittoria dell'Argentina trascinata da Leo, ripropongono unche appassiona, e divide, chi ama e conosce il calcio e anche chi lo commenta solo per sentito dire. Chi è il più grande? La domanda, che nello sport diventa spesso un'ossessione, non troverà mai una sola risposta. Il, oltre che sostanzialmente, è anche. Dipende dalle generazioni, dai gusti, dall'approccio con cui si vede il calcio. Da ieri, sicuramente, sono cambiati i numeri. Se fino a ieriaveva vinto da solo un Mondiale, quello del 1986, enon era stato ancora capace di farlo, da oggiha raggiunto ...

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, prima del rientro in Italia dal Qatar, ha commentato così il successo ...Si tratta del terzo titolo mondiale per l'Argentina, il primo dopo la scomparsa di. Per i giocatori argentini e per il capitano, che ha segnato una doppietta nei 120 minuti oltre al ...Leo Messi prega Maradona prima del rigore decisivo di Montiel nella finale dei Mondiali vinta dall'Argentina contro la Francia (guarda). Così, almeno, sembra dalla lettura del labiale del giocatore ch ...La risposta al quesito del momento dipende dalle generazioni, dai gusti, dall'approccio con cui si vede il calcio.