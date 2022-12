Enzo Crasto | Ecco perché la magistratura onoraria merita molto di più 

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) di Nico Dente Gattola Napoletano, 53 anni, laureato con il massimo dei voti,è magistrato Onorario : attualmente in servizio presso il Giudice di Pace di Barra, già vice pretore onorario, vanta una militanza ultraventennale nella categoria.Un punto di vista quindi non banale ma con una profonda esperienza che gli consente di avere un osservatorio privilegiato sulla situazione dellain un momento così delicato per la categoria. Momento storico o momento drammatico quello che sta vivendo la? Il momento è sicuramente cruciale. Il destino dei magistrati onorari è strettamente legato a quello dell’intero settore giustizia. Continuare a mortificare lasignifica produrre ...