Matteoe ha scelto il miglior modo possibile per dimostrarlo: il gol che ha sancito l'1 - 1 nell'amichevole di Siviglia contro il Real Betis. Per Inzaghi si tratta di un recupero importante ...Era un'amichevole, le rotazioni sono state tante, solo il botta e risposta tra Juanmi eha ... Oggi posso dire di essere! Un nuovo Gabriel, che ha sofferto, imparato ed è cresciuto! ... Darmian è tornato: Inzaghi e l'Inter hanno ritrovato il loro prezioso jolly È stato Juanmi a trovare la via del primo goal, il quale ha poi portato a quelal di Darmian in un secondo tempo ricco di sostituzioni. L’Inter tornerà in campo il 4 gennaio e affronterà il Napoli di ...Dopo le abbuffate di gol delle amichevoli precedenti, l' Inter si blocca. A Siviglia è 1-1 contro il Betis padrone di casa. Un pareggio tutto sommato giusto e maturato nel finale: prima va a segno Jua ...