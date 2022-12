Scopri come eliminare le macchie dal marmo con questo metodo efficacissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilè uno dei materiali più belli e costosi che si possano utilizzare in una casa, pertenerlo sempre in ordine, è una priorità di chi ha deciso di fare un investimento simile. Oggi semateriale viene posato in una nuova costruzione, di solito, viene trattato in modo tale da essere meno delicato di quanto lo sia al naturale, rendendoci la vita più semplice, e incaso, per pulirlo quotidianamente, basterà dell’acqua calda con dell’alcool e sarà sempre splendido, se poi dopo averlo pulito lo passiamo con un panno di lana sarà anche lucidissimo. Se, però, ilsi macchia è indispensabile rimuovere immediatamente lo sporco e agire affinché non si rovini indelebilmente, ricordiamoci che i prodotti da usare non devono mai essere acidi, aceto, limone candeggina anticalcare sono ...