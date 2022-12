(Di sabato 17 dicembre 2022) "Forse la mia razionalità, unito alla mia istintività mi porta a fare quello che faccio. Dopo Pechino, in cui ho fatto un'Olimpiade su una gamba sola, una mano era ok: meglio aver le gambe che le mani"...

Agenzia askanews

Così Sofiacommenta il successo di Saint Moritz ottenuto oggi con una mano fratturata ieri nel corso della prima delle due libere. "Oggi - dice - non c'era una ragazza più felice di me in ...... ottava Elena Curtoni (a 1'16), vincitrice nella libera di ieri proprio davanti a. 'Quando ho fatto il giro in campo libero e ho visto che potevo mettermi a uovo, ho avuto unacosì ... La felicità di Goggia: "Non c'è ragazza più felice di me"