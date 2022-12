Il reddito di cittadinanza potrebbe essere ridotto a 7 mesi

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI - Il governo, si apprende da fonti dell'esecutivo, sta ancora valutando se inserire in manovra il taglio deldida 8 a 7. Una misura, viene fatto notare, che libererebbe circa 200 milioni di euro. Mentre la commissione Bilancio della Camera continua l'esame degli emendamenti, nel governo prosegue la preparazione del pacchetto di modifiche che sarà presentato oggi. Al momento, si apprende, sono almeno 68 le proposte avanzate dai ministeri, da quello dell'Interno a quello della Famiglia, dagli Esteri alla Difesa, dal Mit al dicastero della Protezione civile, al ministero del Turismo, chero finire nel fascicolo. Si va dall'aumento del 50% dell'assegno per famiglie numerose a decorrere dal prossimo anno, con oneri pari a 47 mln annui, chiesto dal ministero della Famiglia, alla ...

