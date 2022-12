Warhammer 40 000 | Henry Cavil conferma il suo coinvolgimento nel progetto

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 16 dicembre 2022)l hato il suo coinvolgimento nel progetto di Amazon Studios per il franchise di40.000. In questo momento della sua carriera è alla ricerca di nuovi ruoli, dopo aver abbandonato Superman, dato che il personaggio della DC è in fase di reboot da parte della nuova dirigenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dal (@l) Nella mattinata di oggi Deadline aveva riportato un rumor con pochi dettagli che vedeva l’attore in lizza per il progetto con gli Amazon Studios. Si diceva che l’accordo, ancora in fase di negoziazione, prevedeva la partecipazione dil come protagonista e produttore esecutivo di una serie televisiva di ...