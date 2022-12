Liverpool-Milan | i rossoneri soccombono 4-1

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilha perso, contro il, la seconda amichevole in programma durante questa sosta per i Mondiali, dopo quella con l’Arsenal (2-0-). Ihanno retto solo per un tempo lo strapotere della squadra di Jurgen Klopp. Ilridimensionato dalle assenze per il Mondiale in Qatar – mancano Theo Hernandez, Giroud, Leao, Kjaer, De Ketelaere, Dest e Ballo-Touré – fa fatica a giocare e contro i Reds ha giocato solamente di ripartenza. Nella formazione titolare si è visto, come contro l’Arsenal, Pobega sulla sinistra e al centro dell’attacco il giovane Lazetic. Proprio da Lazetic arriva la prima conclusione del match: servito in profondità da Adli, calcia a lato. Non è l’unico spunto: il serbo ci prova nel finale di tempo e in generale dà la sensazione che, se supportato a dovere, possa creare pericoli. C’è ...