I PROGRAMMI PIÙ SEGUITI IN STREAMING | LA TOP10 RAI E MEDIASET TRA SHOW E FICTION

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quali sono ipiùindagli italiani? Ecco ladella stagione 2021/2022 che vede al comando il talent Amici con 2 miliardi di minuti visualizzati. Al secondo posto ancora una produzione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Completa il podio la soap turca Love is in the Air. Al quarto posto la soap italiana Il Paradiso delle Signore con 1,3 miliardi di minuti visionati. A seguire il GFVip e ledi prime time Mare Fuori e Doc: Nelle tue Mani. All’ottavo posto Le Iene. Completano la classifica Don Matteo con il passaggio di testimone Hill/Bova e Daydreamer con Can Yaman. il tempo speso ine? quasi raddoppiato, passando da 472 milioni di ore della stagione 2019/2020 a 843 milioni di ore del 2021/2022. La crescita dei contenuti lunghi, quindi ...