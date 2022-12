SardiniaPost

Così la ministra per le. "Ho iniziato le consultazioni da FdI e e FI, la prossima settimana vedrò la Lega, per capire a quale modello riferirsi, presidenzialismo, ...Così il ministro per le, Elisabetta, alla festa dei 10 anni di Fdi. Casellati “Riforme urgenti, il sistema istituzionale è fragile ... Roma, 16 dic. Adnkronos) – "Oggi questo treno è partito perchè le riforme costituzionali sono urgenti. Noi abbiamo un'esigenza di stabilità di governo perchè il nostro sistema è fragile.Roma, 16 dic. Adnkronos) – "Questa mattina in cabina di regia abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento del PNRR. È la più importante opportunità di sviluppo per l'Italia dal Dopoguerra ad ogg ...