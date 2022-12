Sky Tg24 Live In Bergamo | il programma definitivo | anche un “confronto” tra candidati alla Lombardia

(Di giovedì 15 dicembre 2022). Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con oltre trenta ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. SkyIn, il format del canale di news che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane per crearee dibattito sul territorio, arriva aprendendo il via venerdì 16 Dicembre dalle 13.30 per riprendere poi sabato 17 mattina a partire dalle 9.00. Tema di questa settima edizione: ‘Le sfide del presente: traguardi’, per capire, approfondire e raccontare gli obiettivi che l’Italia e il mondo si devono porre per superare tutte le difficoltà della nostra epoca. E ragionare sugli strumenti necessari per affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ...

