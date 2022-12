Elisabetta Gregoraci e il compagno Giulio Fratini in pericolo? C”entra anche Flavio Briatore

(Di giovedì 15 dicembre 2022)e il nuovosono, ormai, usciti allo scoperto da svariati mesi. La loro love story sembra andare avanti a gonfie vele, ma in queste ore sono state diffuse diverse notizie degne di nota che potrebbero compromettere la loro relazione. Nello specifico, sul settimanale Oggi sono apparsi dei rumor secondo i L'articolo proviene da KontroKultura.

Il primo riguarda Flavio Briatore e, che sebbene non siano più una coppia ufficiale hanno un legame molto forte e profondo. Poi ce n'è uno su Christian Vieri e Costanza ...È uscita allo scoperto con Giulio Fratini,che ormai da diversi mesi sembrerebbe aver ritrovato l'amore. La storia con l'imprenditore, ex di Roberta Morise e Raffaella Fico, sarebbe iniziata la scorsa estate. I due erano ...Ancora spifferi sulle vite sentimentali e private di alcuni personaggi famosi: gli ultimi rumor arrivano dalle pagine di Oggi ..."Flavio Briatore non la perde d'occhio", il gossip lanciato da Alberto Dandolo È uscita allo scoperto con Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci che ormai ...