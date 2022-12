Ultime Notizie – Lavoro e reddito | uomini guadagnano 26% più delle donne | i dati

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nel 2021 ilmedio degliin Italia è stato di 25.958 euro mentre quelloè stato inferiore del 26% (19.218 euro). I maschi rappresentano il 56,4% dei lavoratori dipendenti e indipendenti e presentano un numero medio di settimane lavorate nell’anno pari a 43,0 e unmedio annuo dadi 25.958 euro, mentre per lesi arriva a 41,1 settimane medie lavorate e unmedio annuo di 19.218 euro. E’ quanto si legge nelle tabelle contenute nelle statistiche in breve dell’Inps. Il numero medio annuo di settimane lavorate e ilmedio annuo dacrescono al crescere dell’età, almeno fino ai 59 anni, e sono sempre maggiori per i maschi. Sempre con riferimento al 2021 si ...

Il Sole 24 ORE

Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,89% a 76,06 dollari al barile, in seguito ai forti rialzi delledue sedute dovuti ai timori sulle forniture, dopo la chiusura dell'oleodotto Keystone ...Napoli - Attimi di paura al corso Vittorio Emanuele, presso il civico 494, dove nelleore è crollata una porzione di muro , a seguito del maltempo che si sta abbattendo sulla città. Stando a quanto reso noto dai carabinieri, al momento non si registrano feriti. Napoli, al corso ... Ucraina, ultime notizie. Kiev, 64 ucraini e un americano rilasciati in scambio con Mosca Attilio Romita ha un crollo dopo aver ricevuto una lettera dalla compagna, Mimma Fusco, che contesta il suo comportamento delle ultime settimane ...Inter condizioni Brozovic. Le ultime notizie sulle condizioni di Brozovic. Stando a quanto riferito da Sky, il giocatore si sottoporrà ad esami strumentali per comprendere al meglio le proprie condizi ...