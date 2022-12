Tennis | Novak Djokovic chiude il 2022 con un primato | giocatore con più vittore contro i top-10

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un segnale chiaro.ha concluso da n.5 del mondo questo. Un’annatatica in cui il serbo è stato costretto, per sue prese di posizione rispetto al vaccino anti-Covid, a non disputare due Slam e i Masters1000 in territorio nordamericano. Nonostante tutto, Nole è riuscito a finire l’anno in top-5, mettendo in cassaforte le vittorie di Roma, Wimbledon, Tel Aviv, Astana e delle ATP Finals a Torino. Un incedere che ha dato conferma del suo status di eccellenza. In vista del 2023, se il serbo dovesse confermare questa tendenza, sarà dura per gli altri batterlo, specialmente a livello Slam. In questo discorso, colpisce un dato riportato dall’ATP, ovvero gli undici successi cheha ottenutoti facenti parte della top-10. Il campione ...