Infiltrazioni nelle case popolari ex Isveur del Comune di Roma in Via di Torrenova | “Viviamo un dramma”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Problemiex, oggi gestite daldi, dove da tempo i residenti segnalano la presenza di copiosed’acqua. In particolare (ma purtroppo non è l’unico caso) parliamo di uno degli stabili situato in Via della Tenuta dial civico 120: qui, nonostante le numerose segnalazioni avanzate sia al Municipio che al Campidoglio nel tempo, fino ad oggi la situazione non è cambiata. Il caso “Della problematica tutti gli uffici sia Municipali fino ad arrivare in Campidoglio sono al corrente, ma nonostante gli sforzi di associazioni e cittadini nessuno si preoccupa minimamente di muovere un dito quantomeno per tamponare la situazione che preoccupa gli inquilini. In alcuni casi parliamo anche di alcune ...