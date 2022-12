Qatargate | Majorino | “Pd non può far finta di nulla e parlare di diversità morale smarrita Accordo con M5s in Lombardia? Sono ottimista”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “sconcertato da tutto quello che sta emergendo,cose gravissime. Mi auguro che la magistratura vada avanti senza guardare in faccia nessuno e ricostruisca la catena delle responsabilità. Pd non può fardi. Queste figure coinvolte erano comunque riferibili alla sinistra europea di cui facciamo parte. È chiaro che la vicenda riguardi anche noi, è inutiledi una sorta dida tempo“.le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da Pierfrancesco, europarlamentare e candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione. E aggiunge: “C’è un tema enorme che riguarda il Parlamento ...

Il Fatto Quotidiano

: 'Ilriguarda anche noi, non possiamo fare finta di nulla' Il '' 'è una cosa che riguarda, anche noi, non possiamo fare finta di nulla, è inutile esibire una sorta di ...Intanto, ilscuote Bruxelles: Atene congela i beni della ex vicepresidente Eva Kaili, il ... In collegamento: il candidato alla Regione Lombadia del Pd, l'eurodeputato Pierfrancescoe ... Qatargate, Majorino: “Pd non può far finta di nulla e parlare di diversità morale smarrita Qatargate – Majorino, europarlamentare Partito Democratico, a 24 Mattino su Radio 24: Inutile esibire diversità morale smarrita, serve una grande azione anche su candidature “Sul Qatargate non possiam ...