Nomination Golden Globes 2023 | guidano le commedie

Dopo le ben cinque nomination ai Golden Globe 2023, tra cui quelle per il miglior film drammatico e la miglior regia, 01 Distribution ha deciso di anticipare l'uscita di The Fabelmans, prevista per il 22 dicembre. Even as he was busy collecting awards and celebrating the two Golden Globe nominations for 'RRR', ace director S.S. Rajamouli responded to a congratulation. The spectacle of 'RRR' in the West doesn't seem to cease any time soon. Helmed by SS Rajamouli, the action-drama film recently nabbed two spots in the nomination list for the Golden Globe Awards 2023.