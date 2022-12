Free Guy | Shawn Levi parla su un possibile sequel | “Sarà divertente girarlo”

(Di martedì 13 dicembre 2022), regista diGuy, ha dichiarato che unal fortunato film è in sviluppo, ma ha aggiunto che prima che il film veda la luce passerà del tempo; vuole infatti essere sicuro di fornire al pubblico un prodotto qualitativamente comparabile all’originale, nonostante Ryan Reynolds abbia già espresso la volontà di riprendere il ruolo di Guy. In un’intervista rilasciata a Collider,ha precisato: “Lo stiamo sviluppando… non ti so dire se è certo, ma lo stiamo sviluppando. Fox e Disney vogliono che esca, ma io personalmente cerco di non fare maitanto per farli. Se faccio un, deve avere un senso. In questi anni l’attenzione nei confronti del film è aumentata, sia io che Ryan sentiamo l’amore delle persone verso quest’opera… sulla stampa, ...

