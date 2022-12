Piazza Carlo III | rissa tra minorenni | 4 finiscono in ospedale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lo scontro sarebbe avvenuto nel corso della serata di ieri a Napoli, inIII, tra due gruppi diper motivi ancora al vaglio degli investigatori. Quattrosono rimasti feriti in unaavvenuta ieri sera a Napoli, inIII. I ragazzi sono stati trasportati all’Vecchio Pellegrini. Due ragazzi

... Omama Social Hotel Il Presidente Erik Lavevaz , l' Assessore Luigi Bertschy , l' Assessore...Roncas - Museo archeologico L' Assessore Luciano Caveri e l' Assessore Davide Sapinet ...... come dice a Digilio il terrorista neroMaria Maggi (è stato recentemente condannato all'ergastolo quale mandante della strage didella Loggia a Brescia). E si tratta delle bombe tra la ...Il 12 dicembre 1969 una bomba a Milano alla Banca nazionale dell'Agricoltura. Fu l'inizio della strategia della tensione. Fascisti, servizi segreti italiani e americani uniti per destabilizzare l'Ital ...Ieri in Piazza Duomo a Lecce la benedizione dell'ambulanza pediatrica acquistata grazie al ricavato del 5x1000 e al contributo di privati cittadini.