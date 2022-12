“L’inserimento del pessario può causare perdite?”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Buongiorno dottore. A 29 settimane di gravidanza mi hanno inserito un, in quanto il collo dell’utero era accorciato e anche perché ho avuto un parto pretermine nella prima gravidanza. Volevo chiederle se con ilera normale avereabbondanti durante la giornata (gialline trasparenti). Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Il Sole 24 ORE

Alla seconda edizione'Indice della Qualità della vita delle ... in particolare, i dati relativi all'delle donne nel ... i dati relativi all'delle donne nel mondolavoro: ...... dalla domenica pomeriggio al sabato sera, condi ...lo smistamento delle lettere e tre impianti per la lavorazione... Fisco e tempi certi, dagli esperti le ricette per la crisi di impresa