Inter | rivoluzione storica in Curva Nord | l’annuncio dei tifosi nerazzurri

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’continua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi è attrezzata per la lotta scudetto ma la prima parte di stagione è stata condizionata da qualche passo falso di troppo. L’obiettivo minimo è la qualificazione alla prossima Champions League, ma la stagione è ancora lunga e non sono da escludere sorprese. La dirigenza continua a lavorare per le prossime stagioni, anche ladell’si prepara ad una. Alla ripresa del campionato scompariranno tutti gli stiscioni del tifo organizzato tra cui Viking, Brianza, Irriducibili e anche i Boys San, il gruppo ultras più vecchio d’Italia fondato nel 1969. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sulla pagine Facebook “L’urlo ...