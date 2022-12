Ucraina | Erdogan a Putin | spero crisi si risolva presto

Il presidente turco Recep Tayyipe il presidente russo Vladimir Putin hanno avuto una conversazione telefonica: nel corso della telefonataha espresso la speranza che la crisivenga risolta al più presto. Lo ha reso noto la presidenza turca, come riporta la Tass. . 11 dicembre 2022...lunga" Interattivi - Dentro Kherson - La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin hanno avuto una conversazione telefonica: nel corso della telefonata Erdogan ha espresso la speranza che la crisi ucraina ...Il presidente Erdogan oggi terrà colloqui telefonici con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per discutere gli sviluppi relativi al corridoio di grano. Il pre ...