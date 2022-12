Il vescovo ancora in ospedale | ma sta meglio | dopo gli ultimi esami lunedì dovrebbe essere dimesso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 dicembre 2022) Bergamo. La comunità bergamasca da giovedì 8 dicembre si è stretta in modo caloroso attorno alFrancesco Beschi, che proprio durante una delle celebrazioni per la festività dell’Immacolata Concezione ha accusato un malore. Erano quasi le 18 e la messa nella chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie in centro città stava quasi per volgere al termine: nel momento della comunione, ilha avuto un mancamento e subito era scattato l’allarme: in pochi minuti sul posto si era precipitata un’ambulanza che,le prime cure del caso, l’aveva trasportato per accertamenti all’Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È qui che, nelle prime ore di visite e successivamente durante il ricovero, è stato travolto dall’affetto di fedeli e semplici cittadini che hanno fatto arrivare i propri messaggi di sostegno. ...