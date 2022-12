OA Sport

Sfideranno gli americani Justin Thomas -Spieth, coppia collaudata sul green. Parte del ... La sfida si giocherà sulla distanza di 12 buche, con Woods che sarà autorizzato ad utilizzare una...Con lui Rory McIlroy contro Justin Thomas eSpieth nell'evento notturno sotto le luci al PelicanClub nella periferia di Tampa, in Florida. 'Posso dire una cosa' , ha detto la leggenda ... Golf: Jordan Spieth e Justin Thomas vincono The Match su Tiger Woods e Rory McIlroy Justin Thomas and Jordan Spieth took down the pairing of Tiger Woods and Rory McIlroy 3 and 2 at Pelican Golf Club in Belleair, Florida, thanks to a hot putter from JT. Woods opened the match with a ...Tiger Woods returns to the golf course Saturday for the latest edition of The Match series alongside Rory McIlroy. The 15-time major champion and world No. 1 are set to take on Justin Thomas and ...