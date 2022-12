Sollevamento pesi oggi | Mondiali 2022 | orari 10 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022), sabato 10, a Bogotà si disputerà la sesta giornata dei Campionatidi, primo evento valevole per il periodo di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Day-6 in cui verranno assegnate le medaglie iridate nella categoria (non olimpica) femminile fino a 64 kg, con nessun rappresentante italiano in pedana in attesa dei prossimi eventi. Il gruppo A della categoria femminile -64 kg, previsto a partire dall’una della notte italiana tra sabato 10 e domenica 11, sarà visibile in direttasu Olympic Channel. Di seguito il(conitaliani) della sesta giornata dei Campionatidi ...