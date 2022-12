GF Vip 7 | telespettatori pronti a boicottare il reality | c’entra Ginevra Lamborghini

(Di sabato 10 dicembre 2022) Solo qualche giorno fa, Alfonso Signorini ha annunciato il clamoroso ritorno dinella settima edizione del Grande Fratello Vip. Un fatto mai accaduto prima in quanto la ragazza era stata addirittura squalificata per bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Sta di fatto che l’ereditiera ha già cominciato la quarantena e presto tornerà in casa. Neanche a dirlo moltisi sono detti contrari eilnelle prossime puntate. Grande Fratello Vip 7:torna in casa Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, ihanno assistito al siparietto tra Alfonso Signorini e. Al centro dello studio, la ragazza parlava di ...

Today.it

Antonino Spinalbese abbandonerà il Grande fratello. A dirla tutta, su Twitter gli affezionati del reality sostengono che il gieffino abbia già ... Nel frattempo, sempre secondo iche ...Non si sa ancora se l'uscita (temporanea) di Spinalbese dalla casa del GFsarà immediata oppure ... I problemi di salute di Antonino Spinalbese Ipiù attenti e affezionati si ... Ascolti tv: Grande Fratello Vip vs i Mondiali di calcio e la sorpresa di Report Ieri Attilio Romita e Wilma Goich si sono lasciati sfuggire rivelazioni su ciò che accade fuori dalla Casa del GF Vip 7 ...Stasera in tv, per la prima volta di sabato, andrà in onda il Gf Vip. Appuntamento del tutto nuovo per il realiy di Alfonso Signorini che non per questo regalerà meno emozioni ...