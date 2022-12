Chi affronterà il Marocco in semifinale ai Mondiali e quando si gioca | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilha scritto una pagina indelebile della storia del calcio internazionale. L’impresa contro il Portogallo vale l’accesso alladeidi calcio, la prima nazionale proveniente dal continente africano a riuscire a raggiungere questo obiettivo. Dopo aver battuto nella stessa manifestazione Belgio, Spagna e Portogallo, la formazione guidata dal CT Walid Regragui non può e non deve più avere paura di nessuno, a prescindere dal blasone e dalla qualità dell’avversaria. Lasi terrà mercoledì 12 dicembre, ma con chi si giocherà l’accesso in finale? I marocchini non conoscono ancora il nome della propria sfidante, che uscirà dall’incontro di stasera tra Inghilterra e Francia. Due superpotenze del calcio mondiale, due delle grandi favorite della vigilia. Chiunque passerà in ...