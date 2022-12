Tempest | sul nuovissimo aereo supersonico accordo fra Italia | Regno Unito e Giappone

Il jet di sesta generazione sostituirà l'attiale Eurofighter Typhoo: dovrebbe essere operativo nel 2035, con l'avvio della fase di sviluppo nel ...Il progetto parallelo in Europa L'intesa per ilarriva dopo che il mese scorso Germania, Francia e Spagna hanno raggiunto 'un accordo politico' dopo tante turbolenzeprogetto Fcas - ...Il jet di sesta generazione sostituirà l'attiale Eurofighter Typhoo: dovrebbe essere operativo nel 2035, con l'avvio della fase di sviluppo nel 2024 ...Arriva un nuovo superjet, si chiama Tempest , un caccia militare da combattimento, sviluppato in maniera congiunta da Italia, Regno Unito e Giappone ...