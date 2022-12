Palinsesto Rai Natale 2022 | tanti classici ed un omaggio a Gigi Proietti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Rai ha reso noto ildelle festività natalizie/2023. L'azienda di Viale Mazzini per tenere compagnia ai telespettatori nelle settimane di festa punterà su grandie renderàallo scomparsocon la messa in onda del suo ultimo film. Vediamo la programmazione tv nel dettaglio.Rai: l'con il film «Io sono Babbo» IlRai, che già ha subito diverse modifiche a causa dei Mondiali di calcio, ne subirà altre per le festività natalizie. Durante questo periodo festivo andranno in onda diversi filmed un ...

Digital-Sat News

Gli amici italiani che vivono all'estero ci raccontano che il TG3 , che si suppone vicino al centrosinistra , è sparito daldiItalia , mentre il TG2, governato dall'uomo del ......Rai1 fermarsi per via delle partite dei Mondiali di calcio del Qatar che hanno occupato ilnella seconda parte del pomeriggio. In realtà il rotocalco pomeridiano del primo canale della... Mondiali di Calcio Qatar 9 Dicembre 2022 - Palinsesto e Telecronisti Rai Sport - Rai 4K Rai Fiction 2023. Cosa c’è da vedere su Rai 1, Rai 2 e RaiPlay. Ecco le migliori fiction italiane in onda nei prossimi mesi. Quando cominciano e di cosa parlano. Fiction Rai, quali sono le migliori in ...Soap opera italiana Rai1 Il Paradiso delle Signore Stop per due settimane dal 28 novembre Dal 12 dicembre 2022 torna in tv regolarmente ...