Antonio Panzeri e Luca Visentini | chi sono i due italiani fermati per l’inchiesta corruzione in Belgio

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sarebbero quattro gliquesta mattina dalla polizia belga nell’ambito delsu un presunto piano corruttivo ordito dal Qatar per influenzare le decisioni del Parlamento europeo. Di due tra questiemerse, sulla stampa belga, le identità: si tratta di, entrambi esponenti ben noti a Bruxelles per i ruoli ricoperti nella politica europea., militanza politica e incarichi europei, 67 anni, originario del bergamasco, è stato deputato europeo per tre mandati, nelle fila prima del centrosinistra, dal 2004 al 2019. Un passato di attivismo sindacale nella Cgil,è stato segretario della Camera del Lavoro di Milano dal ...