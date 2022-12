«Non importa se bello o brutto | il mio albero deve essere unico» Questo devono aver pensato i proprietari degli alberi di Natale più assurdi di sempre

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Chi ha detto che le decorazioni didebbano seguire la tradizione? Perché, al posto del classicodi, non si può creare un’opera d’arte copiando Banksy, o ispirarsi a Stranger Things e addobbare l’come se fosse per metà nel sottosopra? Glidipiù improbabili. Originali, buffi o improvvisati guarda le foto Una carrellata di idee trovate in rete, dalle più assurde a quelle che faranno esclamare per la sorpresa, fino alle più brutte e insensate, come gli ...