Putin avverte il mondo | Con ogni mezzo Cresce la minaccia nucleare

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) "La Russia considera le armi nucleari solo comedi difesa". Il presidente russo Vladimirdichiara che l'operazione speciale in Ucraina potrebbe durare a lungo e che "la Russia è pronta a difendersi con tutti i mezzi". "La nostra strategia di utilizzo dei mezzi di difesa, e come difesa consideriamo le armi di distruzione di massa, le armi nucleari, è tutta impostata sul cosiddetto attacco di rappresaglia, cioè quando viene lanciato un attacco contro di noi, noi rispondiamo", ha spiegato il leader del Cremlino. Per il presidente russo - secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti - “non ha senso parlare di una nuova mobilitazione” militare in Russia e ha aggiunto che dei 300 mila mobilitati in Russia, 150mila sono stati schierati nella zona dell'operazione militare in Ucraina, e di questi 77mila si trovano nelle unità di combattimento. ...

