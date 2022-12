La sinistra del Monk

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La candidata alla guida del Pd Elly Schlein ha sciolto le riserve aldi Roma, quartiere Portonaccio. Come a dire che con lei il Pd esce dalla Ztl e si avventura in periferia, purché la periferia si allontani un po'

left

...a, disposti in modo da essere sempre a portata di mano e programmabili come tasti di scelta rapida. Agendo sulla rotella di scorrimento sarà possibile regolare il volume o disattivare...Da Pera Toons, il fumettistamomento, al dibattito sul futuro dellacon Elly Schlein e il vice direttore di Repubblica Francesco Bei. Una sinistra che ricostruisca il rapporto con le classi popolari Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha partecipato alla proiezione di “Un coach come padre”, il docu-film firmato dal regista Massimiliano Finazzer Flory (nella ...Si avvicina sempre di più l'inizio del calciomercato invernale e la dirigenza del Bologna è al lavoro per trovare dei rinforzi da mettere a disposizione di Thiago Motta in vista della seconda parte di ...