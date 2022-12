(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Corso online(8 ore) per supportare i docenti di ogni ordine e grado scolastico nella progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento (UDA), attraverso l’ausilio di unpreimpostato () a, realizzato da un docente esperto in materia. Le UDA rappresentano, per gli studenti, lo strumento più autentico e significativo di acquisizione delle L'articolo .

Orizzonte Scuola

devono agire gli insegnanti per aiutare chi ne ha bisogno e tutelare il resto della classe ... Per questi motivi, Professional Academy (SRL) ha organizzato un Online Seminar (corso di ...... SCONTO 31% entro il 5 dicembre 2022 Cos'è eè strutturato il Corso online di Alta Formazione ... https://www..it/wp - content/uploads/2022/11/685_22_modulo.pdf Per conoscere tutte le nostre ... (Aidem) Come progettare UDA corrette utilizzando un Modello (Format) a compilazione guidata: indicazioni pratiche step by step (Accreditato MIUR)